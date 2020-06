Milan-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Roma si gioca oggi domenica 28 giugno alle 17.15. Tutto pronto per il match di San Siro valido per la 28^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli sfida quella di Fonseca per quello che sarà il big match di giornata. Rossoneri a caccia di punti per l’Europa, stesso obiettivo per i giallorossi.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Ancora privo di Ibrahimovic, il Milan farà affidamento alla squadra che ha battuto il Lecce nel primo match di ritorno in campo dopo lo stop coronavirus. Davanti a Donnarumma ci saranno Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo al campo cabina di regia affidata a Bennacer con Kessié in suo appoggio. Dietro l’unica punta Rebic ci saranno Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Per quanto riguarda la Roma, Fonseca avrà ancora Mirante in porta per via dell’infortunio di Pau Lopez. Santon, Mancini, Smalling e Kolarov in difesa. Veretout e Cristante in mezzo. Trio di mezze ali con Under, Pellegrini, Mkhitaryan dietro all’unico attaccante Dzeko.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Milan-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi clienti anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (modelli Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita tra rossoneri e giallorossi potrà essere seguita anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Inoltre gli utenti Dazn abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Francesco Guidolin per il commento tecnico. Inoltre, il big match Milan-Roma sarà visibile per i clienti Dazn in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara fra tutte quelle presenti nel palinsesto.

