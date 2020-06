Milan – Roma, le formazioni ufficiali

Il Milan cerca il secondo successo consecutivo per cercare di tenere vivo l’obiettivo Europa League. Pioli schiera un 4-2-3-1 con Rebic come unica punta. Fonseca invece vuole mettere pressione all’Atalanta e infilare la seconda vittoria consecutiva. Il portoghese lascia in panchina Under e schiera Mkhitaryan dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.