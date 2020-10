Milan-Roma: le formazioni ufficiali. Sfida stellare tra Ibrahimovic e Dzeko

Un big match chiude la quinta giornata di Serie A. A San Siro il Milan ospita la Roma in una sfida molto importante per comprendere quali possono essere le ambizioni delle due formazioni, almeno per i prossimi mesi. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, oltre ai tre acuti in Europa League e non perdono una gara dallo scorso marzo, quando il Genoa si impose proprio a Milano. La Roma ha due vittorie e un pari rimediato contro la Juventus in casa. Pesa la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona. Fischio d’inizio alle ore 20.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte fatte da Stefano Pioli e Paulo Fonseca:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers; Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko