Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:30 il big match di Serie A

Milan-Roma è in programma come detto oggi, giovedì 6 gennaio 2022 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30 nel giorno dell'Epifania. Covid permettendo la gara dovrebbe disputarsi.

La sfida tra Milan e Roma sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.