Milan, Romagnoli guarito dal Covid

Il giocatore si è negativizzato e tornerà a lavorare con la squadra da domani

Buone notizie in casa Milan dove piano piano stanno tornando tutti i calciatori che, inizialmente, erano out per Covid. Tra questi anche il capitano Alessio Romagnoli che in queste ore si è negativizzato e potrà presto tornare ad unirsi al gruppo di Stefano Pioli.

Come specificato dal club, il difensore non sarà quindi a disposizione per la gara odierna contro lo Spezia, ma tornerà ad allenarsi col resto della squadra da domani per mettersi a lavoro magari per il match del prossimo 23 gennaio contro la Juventus in campionato.