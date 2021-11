Milan, Romagnoli infortunato ma ci sono buone notizie

Il difensore dovrà fermarsi per qualche tempo

Non ha preso parte al derby giocatori ieri dal suo Milan contro l'Inter e probabilmente dovrà stare ancora fermo per qualche tempo. Alessio Romagnoli , centrale rossonero, si è dovuto fermare all'ultimo secondo ed essere fuori dai giocatori disponibili di mister Pioli per la stracittadina della dodicesima giornata a causa di un problema all'adduttore.

Da quanto si apprende dall referto medico degli ultimi esami a cui si è sottoposto, Romagnoli è stato vittima di una infiammazione all’adduttore. Nulla di grave, dunque, per il difensore italiano per il quale i tempi di recupero saranno da valutare in queste ore. Salvo sorprese la sosta dovrebbe essere sufficiente per guarire del tutto e permettergli di tornare a disposizione per le prossime sfide del Diavolo alla ripresa del campionato. Possibile quindi vedere il giocatore nuovamente in campo sabato 20 novembre contro la Fiorentina dove il Milan dovrà riprendere la marcia alla ricerca dei tre punti.