Milan, Romagnoli: “Sbagliato l’approccio, pensiamo all’Europa League”

Il Milan cade a sorpresa contro lo Spezia. I rossoneri escono sconfitti per 2-0, cedendo sotto i colpi di Maggiore e Bastoni. Ora l’Inter può piazzare il sorpasso in classifica.

LE PAROLE DI ROMAGNOLI

Il capitano Alessio Romagnoli analizza il tracollo ai microfoni di Dazn: “Abbiamo sbagliato la partita, è stata colpa nostra e ci prendiamo le responsabilità. Adesso dobbiamo ripartire subito dalla gara di giovedì. Problema di approccio? Non credo sia stato così, è capitata una giornata storta. Non doveva capitare perché per noi era fondamentale vincere, ora dobbiamo riprendere subito a lavorare per le prossime gare da domani. Siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni, anzi il fatto che ci sia l’Europa ci permette di pensare subito alla prossima partita e di dimenticare questa sconfitta. Poi il nostro obiettivo è arrivare in Champions League. Non credo sia un problema fisico, abbiamo sbagliato partita e non siamo stati concentrati. Non penso che per noi sarà un problema giocare in Europa. Il derby è importantissimo per noi, ma vale sempre tre punti. Ora giovedì abbiamo una partita tostissima e poi da venerdì penseremo al match contro l’Inter”.