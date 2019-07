Milan, Romagnoli: “Vogliamo il quarto posto. Giampaolo ci fa stare bene…”

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato a margine di un incontro con i tifosi a Boston. Prossima stagione e nuovo allenatore tra i temi affrontati dal centrale italiano. Il Diavolo vuole ripartire e punta dritto alla zona Champions League, obiettivo dichiarato della società.

SI PUO’ – Ha le idee chiare il capitano rossonero: “Giampaolo è un allenatore molto preparato, ma non lo scopro certo io. Ed è anche una persona molto tranquilla, che ci fa stare bene. Dovremo fare di tutto per andare a prenderci quel quarto posto. Per noi è d’obbligo: dovrà essere una stagione migliore di quella passata. Siamo un gruppo giovane, ci vorrà un po’ di tempo per assimilare tutti i concetti ma ce la faremo”, ha concluso Romagnoli.