Torna in campo la Serie A e ad aprire il turno pasquale valido per la 29^ giornata di campionato saranno Milan-Sampdoria. A pochi minuti dal fischio d’inizio previsto per le 12.30, ecco le scelte ufficiali di mister Pioli e di mister Ranieri.

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Obiettivo tenere vivo il campionato per il Milan, centrare la salvezza e guardare avanti per la Sampdoria. Si attende una gara molto interessante a San Siro. Queste le scelte dei due mister per la partita che aprirà le danze del turno di Serie A. Ci sono Ibrahimovic e Donnarumma da una parte. Coppia d’attacco Quagliarella-Gabbiadini dall’altra.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri