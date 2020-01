Milan-Sampdoria streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 gennaio

Milan-Sampdoria, si gioca oggi lunedì 6 gennaio 2020 alle 15,00 il match valido per la 18^ giornata di Serie A. Padroni di casa che cercano la svolta dopo la sosta. Ospiti a caccia di punti per continuare ad allontanarsi dalle zone calde della classifica. Potrebbe essere il match di Zlatan Ibrahimovic sul quale c’è grande attesa.

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni – 4-3-3 per il Milan che dovrebbe affidarsi a Suso, Calhanoglu e Piatek. Ma attenzione a Zlatan Ibrahimovic che difficilmente non sarà della partita. In difesa Donnarumma in porta con Calabria, Musacchio, Romagnoli e T. Hernandez. In mezzo al campo, out Biglia ecco Krunic, Bennacer e Bonaventura. Ospiti che si affidano alla vena realizzativa di Gabbiadini e Quagliarella. In porta Audero davanti a Bereszynski, Murillo, Colley e Murru. In mezzo Depaoli, Vieira, Linetty ed Ekdal.

Milan-Sampdoria streaming e diretta tv – Il match Milan-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport al numero 253 del satellite e al numero 484 del digitale terrestre. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.