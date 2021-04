Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Rossoneri che scenderanno in campo alle 18.30

Nel giorno in cui anche i rossoneri abbandonano il progetto Superlega, il Milan affronta il Sassuolo per difendere il secondo posto in classifica. Pioli senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer: sciolto il dubbio Calhanoglu, che ha superato il test nel riscaldamento e gioca dal 1'. In attacco fiducia ancora a Leao. De Zerbi (durissimo contro la Superlega) si affida a Defrel, preferito a Raspadori. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18.30