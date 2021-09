Milan, Scaroni ci crede: “Scudetto? Obiettivo primi quattro posti ma…”

Parla il numero uno del club rossonero

TIFOSI - "Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75%, perché per noi è un danno economico importante", ha esordito Scaroni. "Sono fiducioso che il governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l'idea di avere degli stadi più pieni di quello che sono oggi. In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%. Ci sono esempi da seguire".