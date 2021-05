Milan, Scaroni lascia la carica di consigliere di Lega

Dopo il fallimento della Superlega il dirigente rossonero fa passo indietro

Il fallimento della Superlega produce il primo atto ufficiale in Lega Serie A. “L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate”. Lo spiega la Lega Serie A in una nota, in cui ufficializza anche le dimissioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, da Consigliere di Lega.