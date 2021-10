Milan, Scaroni: “Nuovo stadio fondamentale per tornare protagonisti”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni fa il punto sulle prossime mosse del club milanese

Il Milan è tornato ai vertici del calcio italiano, ma secondo il presidente rossonero Paolo Scaroni tutto questo ancora non basta. Infatti il numero uno del club milanese vuole di più: tornare a competere su alti livelli anche in Europa. Oggi ne ha parlato anche durante l'assemblea con gli altri soci del Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW: "Lo stadio è in cima alle mie preoccupazioni da tempo: le squadre italiane il Milan non potranno tornare protagonisti in Europa se non si dotano di nuove infrastrutture, a cominciare dagli stadi moderni come quelli delle rivali in Champions League. Abbiamo incontrato il Sindaco lunedì: sono uscito dal colloquio ottimista e confortato". Dunque l'ipotesi di un nuovo stadio continua a prendere corpo, con il Milan che però appare più lontano dalla sua storica dimora, San Siro. La trattativa continuerà ancora nei prossimi mesi e si prevedono altri colpi di scena.