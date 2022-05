Milan, Scaroni: “Pioli uomo copertina dello scudetto. Sulla cessione…”

Le parole del numero uno rossonero

Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha parlato nel corso di Radio 1 Rai a Radio Anch'Io Sport per festeggiare lo scudetto arrivato nelle scorse ore dopo il trionfo contro il Sassuolo. Grande emozione per il numero uno del Diavolo che ha dato uno sguardo al percorso del club e al futuro.

"Quella di ieri è stata una giornata clamorosa, un'emozione incredibile che mi ha ripagato di tutta l'ansia che provo ogni domenica fin da 24 ore prima", ha detto Scaroni . Sul percorso di crescita fatto dalla società e dalla squadra: "Tutto parte da quel 5-0 subito dall'Atalanta? "Non mi parli di quella partita, c'ero ed è stato un giorno amarissimo. Si immaginava l'esonero di Pioli ma per fortuna abbiamo deciso il contrario ed è partito il periodo virtuoso che ci ha portato allo scudetto e ad avere i conti sempre più a posto".

Sui singoli: "Chi l'uomo copertina di questo Milan? Metterei Pioli senza dubbio. Di giocatori non parlo, ci pensano l'allenatore, Maldini e Gazidis". E ancora sui due dirigenti: "Se resteranno? Siamo in una fase dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni. Per quello che mi riguarda devono proseguire a fare il grande lavoro che hanno fatto negli ultimi anni".