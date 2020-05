Milan, Scaroni: “Qualche giocatore contagiato, Ibra vuole tornare a giocare”

Tra i presidenti favorevoli alla ripresa del campionato c’è anche Paolo Scaroni. Il numero uno del Milan è intervenuto a WarRoom, un format web durante il quale ha parlato anche del Milan e dell’attuale situazione del calcio italiano ed europeo.

CONTAGI – Scaroni durante l’intervento ha rivelato che anche nella rosa rossonera ci sono casi di positività: “Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza. Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano”.

IBRA – Il numero uno rossonero si è poi fatto scappare una frase sibillina riguardo a Ibra: “Credo che Ibrahimović voglia tornare a giocare“.