Milan, Scaroni: “Via chi fa richieste insostenibili. Ibra dirigente? Avrebbe le qualità”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni fa il punto sul mercato della squadra e su Zlatan Ibrahimovic

Il Milan punta in alto dopo una campagna acquisti che non sembra aver fatto rimpiangere i partenti Donnarumma e Calhanoglu. Una filosofia che pare possa essere riproposta, come ha spiegato il presidente rossonero Paolo Scaroni a Radio 24: "Queste scelte le fanno innanzitutto Maldini e Gazidis. Sono favorevole ad un rapporto della società con professionisti. Se questi hanno richieste che non possiamo sopportare, allora si prenderanno altre decisioni e gli auguro buona fortuna. Sono favorevole a sostituire un calciatore prontamente e con anticipo come nel caso di Maignan che non solo si è dimostrato un grandissimo portiere ma anche un leader all'interno dello spogliatoio. Siamo contentissimi di questa scelta così come mi auguro che Donnarumma sia contento della sua decisione".