Milan scatenato, Calabria assicura: “Siamo in totale fiducia, i risultati arrivano”

Il Milan sembra non avere limiti: 13 risultati consecutivi in campionato, considerando la prima giornata della nuova stagione e le partite in seguito alla ripresa dal lockdown. Numeri che certificano un importante ritorno ad alti livelli da parte del club rossonero.

FIDUCIA

Il terzino Davide Calabria ha spiegato le ragioni di questo momento magico ai microfoni di Milan TV: “I singoli possono fare la differenza, noi abbiamo singoli importanti in questa squadra. Poi ovviamente dipende anche dallo stato mentale del gruppo, in questo momento stiamo in totale fiducia, siamo sicuri di quello che facciamo, siamo convinti che non è una cosa scontata, siamo in un momento positivo sia mentalmente che fisicamente e il campo ci sta dando i risultati che cerchiamo e che vogliamo, e quindi c’è un susseguirsi di cose positive che fanno solo bene alla squadra e alla società. Concorrenza? Non possono esserci 11 titolari ma devono essercene 20-25. Quindi è giusto che sia così, soprattutto per una squadra che deve avere ambizioni alte come il Milan. Può far bene a tutti, è solo uno stimolo per migliorarsi sempre durante la settimana”.