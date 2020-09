Milan scatenato, nel mirino un ex Inter e Lazio

Viaggia spedito il Milan verso la prossima stagione. Dopo un super finale di campionato soltanto due mesi fa, la squadra di Pioli è pronta a ripartire con due certezze in più: Ibrahimovic e Tonali.

MILAN SULLE TRACCE DI KEITA BALDE

Il rinnovo dello svedese è fondamentale per il gruppo che in lui vedono una vera e propria guida e l’arrivo del classe 2000 dona un po’ di freschezza e qualità alla rosa. Il Milan però non si vuole fermare qui e mentre tiene calda la pista Bakayoko, ecco che Massara e Maldini sono al lavoro anche per Keita Baldé. L’ex Inter e Lazio non farebbe più parte del progetto del Monaco che per liberarlo chiede 15 milioni di euro. La volontà del giocatore è quella di tornare in Italia e al Milan ora spetta solo di abbassare le pretese monegasche. A riportarlo è TuttoSport.