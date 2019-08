Milan, scialbo pareggio a Cesena: finisce a reti bianche l’ultimo test estivo

Era l’ultimo test prima dell’esordio di Udine di domenica prossima in Serie A e il Milan non ha saputo convincere, pareggiando 0-0 allo Stadio Manuzzi contro i padroni di casa del Cesena, formazione che da questa stagione militerà in Serie C. Primo tempo privo di emozioni da una parte e dall’altra, con i rossoneri in campo con tutti giocatori reduci dalla scorsa stagione: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Borini, Biglia, Calhanoglu, Suso, Castillejo, Piatek.

Qualcosa in più si è visto, come manovre, nella ripresa, ma attentissima la retroguardia del Cesena di mister Modesto, che può certamente dirsi soddisfatto per il pareggio. Unica occasione degna di nota a circa un quarto d’ora dalla fine: cross al bacio di Kessié, stacco di Paquetá e gran parata del portiere bianconero. Al minuto 82, però, per poco non arrivava la beffa: Donnarumma miracoloso sul colpo di testa ravvicinato del 20enne Butic, arrivato in prestito dal Torino. Buone indicazioni sul difensore Leo Duarte, per cui sono arrivati i primi minuti con la nuova maglia.