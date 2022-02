Milan, senti Gazidis: “Spero Ibrahimovic giochi qui la sua ultima gara”

Parla il dirigente del Diavolo

IN ITALIA - "Il calcio in Italia era ai vertici del mondo per venti o trent'anni, ma non ha costruito basi solide per il futuro. Ora deve farlo, se vuole avere un futuro", ha spiegato Gazidis. "Il primo passo è uno stadio sicuro e inclusivo in cui possano entrare tutti per sentirsi parte di un evento. Il tema sui nuovi stadi ha portato il dialogo direttamente sul ruolo sociale del calcio e sui temi di inclusione e diversity su cui il Milan è da sempre in prima fila".