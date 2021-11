Milan, senti Gilardino: “Ibrahimovic a 40 anni fa ancora la differenza. E Pioli…”

Parla l'ex bomber

Alberto Gilardino non ha dubbi: Zlatan Ibrahimovic può essere ancora molto utile al Milan e in vista della prossima stagione potrebbe dare un forte contributo alla squadra rossonera. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante anche della Nazionale ha avuto modo di soffermarsi su diverse tematiche dell'attualità calcistica. In modo particolare sull'ambiente del Diavolo.