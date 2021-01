Milan, senti Kjaer: “Voglio finire qui la mia carriera”

Simon Kjaer vede solo rossonero. Il difensore del Milan ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del Diavolo per parlare della stagione in corso ma anche del proprio futuro. Scudetto e non solo tra i temi affrontati dal centrale danese.

Kjaer: “Scudetto? Ci siamo. Sul futuro…”

“La differenza tra il Kjaer di adesso e quello del passato? Penso l’esperienza, soprattutto il viaggio dentro il calcio. In tutte le esperienze che ho fatto ho avuto sempre una mentalità aperta, per imparare in qualsiasi posto in cui sono stato. Soprattutto quando sono diventato più vecchio, in Spagna e in Germania, ho imparato i modi di difendere in quel tipo di campionato”, ha detto il difensore. E sulla Serie A: “Più moderna e più attiva. Ci sono molte più ripartenze e azioni dinamiche. Prima c’erano più squadre che andavano indietro e ripartivano, ora ci sono squadre con un calcio più dinamico”.

Sul Milan e sul suo futuro: “Scudetto? Penso che dobbiamo crederci, con la mentalità giusta. Siamo primi. Il nostro obiettivo era prendere ogni partita come una finale e prepararla al massimo. La strada è ancora lunga e complicata, ma alcuni tifosi del Milan credono in questa possibilità”. In conclusione sul futuro: “Rimanere qua il più a lungo possibile. Mi piacerebbe chiudere la carriera al Milan, ma nessuno saprà tra 4 anni come starò.. Voglio vivermi il momento, poi vediamo cosa dirà il futuro”.