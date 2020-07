Milan, senti Klinsmann: “Rangnick perfetto anche per Ibra e Maldini”

I tifosi del Milan si interrogano sul futuro del proprio club, a partire dall’arrivo di Ralf Rangnick. Qualche suggerimento a riguardo è arrivato curiosamente da un ex Inter: Jurgen Klinsmann. Il tedesco ha commentato questo matrimonio imminente ai microfoni di Rai Sport: “Chiamavano Rangnick professore perché insegna sempre. È da un lato una sorta di architetto e dall’altro un allenatore che vuole sempre fare tutto in modo perfetto. Quando le cose non vanno come vuole, comincia ad arrabbiarsi con se stesso. Certo, avrà bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà. In Germania si è fatto conoscere per il suo calcio aggressivo, con pressing alto. Ha la testa dura, cerca di migliorare sempre la cose nel suo modo”.

CONVIVENZA

Klinsmann commenta anche la battuta di Zlatan Ibrahimovic che aveva dichiarato di non conoscere Rangnick: “Ibra è fortissimo, fa sempre queste battute. Secondo me non avrebbe mai alcun tipo di problema con Rangnick. Stesso discorso per Maldini: non ci sarebbe nessuna incomprensione”.