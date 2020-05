Milan, senti Theo Hernandez: “Giocare con Ibrahimovic un dono. Voglio riportare il club in alto…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Theo Hernandez, terzino del Milan, a La Gazzetta dello Sport in merito al mondo rossonero e al futuro con il Diavolo: “Maldini è sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, ha vissuto una carriera gloriosa e rappresenta il Milan. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare. Sono contento che lui e suo figlio Daniel si siano ripresi”.

PRESENTE E FUTURO – Sul suo approdo al Milan: “È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente al nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi hanno dato sono stati fondamentali”. Ecco perché la promessa: “Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi”, ha concluso Theo Hernandez che ha aggiunto anche un pensiero su Ibrahimovic: “Stare a contatto con Zlatan è un dono, un’opportunità per migliorare insieme a uno dei migliori giocatori al mondo”.