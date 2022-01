Milan, senti Tomori: “Il 2021 il mio miglior anno. Nel 2022 voglio vincere”

Parla il difensore dei rossoneri

Fikayo Tomori si racconta tra passato, presente e futuro. Il difensore inglese del Milan ha fatto un bilancio della sua prima annata in rossonero e parlando in un'intervista al canale ufficiale del club milanese ha fatto il punto sull'esperinza fin qui maturata e gli obiettivi personali e di squadra per il 2022.