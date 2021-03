Milan, senti Tomori: “Scudetto? Ci crediamo e lotteremo fino alla fine”

Gli sono bastate poche uscite per diventare perno del reparto difensivo del Milan, Fikayo Tomori ha conquistato davvero tutti e il club rossonero proverà a confermarlo anche in vista della prossima stagione. Intervistata da La Gazzetta dello Sport, il difensore di proprietà del Chelsea ha parlato del suo futuro e delle ambizioni di vittoria in questa annata.

Tomori: Milan e scudetto

Parte dal proprio destino e sul possibile riscatto dal Chelsea a favore del Milan: “Non decido solo io. Mi diverto, mi godo l’attimo, sono felice di essere qui”, ha detto Tomori. “Al futuro, sinceramente, non penso. Lo Scudetto? La distanza dall’Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale”.