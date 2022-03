Milan, senti Zaccheroni: “Scudetto, si può. Bravissimo Pioli ma l’artefice è Maldini…”

Parla l'ex mister

MERITI - "Questo Milan può farcela perché abbina densità, intensità e qualità. Non utilizza tutto il campo, sfrutta soprattutto la parte centrale, verticalmente: e lì è capace di vincere duelli e creare superiorità numerica", ha spiegato con grande competenza Zaccheroni. "Un sistema che li premia: Theo, Leao, ma anche Messias e Calabria, così come Florenzi, si accentrano tantissimo. Domina letteralmente l’imbuto centrale, la chiave è quella". Poi sui grandi protagonisti del progetto del Milan, il mister ha voluto aggiungere: "Pioli è stato bravissimo, ha inciso in queste settimane e incide anche nella singola partita con i cambi. Ma l’artefice di questa rinascita è Paolo Maldini: per creare l’ambiente ideale, insistere sul senso di appartenenza rossonero, Paolo è un vero maestro".