Milan senza Ibrahimovic, Leao minimizza: “Altri faranno la differenza”

Il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic nel match contro il Genoa nel week end. Un’assenza pesante, dettata dalla contestata espulsione rimediata dallo svedese nell’ultimi turno di campionato. Per Stefano Pioli si tratta di un fardello importante, a cui ha già dovuto far fronte durante l’anno.

RILANCIO

A suonare la carica all’ambiente ci ha pensato l’attaccante Rafael Leao: “Sia dentro che fuori dal campo Ibra è un giocatore molto importante per noi, come tutti sappiamo. Certamente domenica l’assenza si farà sentire un po’, ma ci sono tanti calciatori che possono fare la differenza. Non importa che ruolo faccio, se esterno sinistro o prima punta. L’importante è aiutare la mia squadra e fare del mio meglio, se possibile con un gol o un assist, che è quello che provo sempre a fare. Se c’è l’opportunità di giocare, cerco sempre di dare il massimo”.