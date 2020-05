Milan, senti Shevchenko: “Voglio tornare da allenatore, è il mio obiettivo”

I tifosi nel Milan hanno ancora in mente le prodezze di Shevchenko con la maglia rossonera. Il campione ucraino con il Milan ha vinto praticamente tutto e quasi sempre da protagonista. Dopo l’addio ai rossoneri, Sheva si era trasferito al Chelsea, l’esperienza non andò sicuramente per il meglio. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la strada di allenatore che finora l’ha portato alla guida della sua nazionale.

Sheva, obiettivo Milan

Il Milan però è rimasto nel cuore dell’ucraino che a Carlo Pellegatti ha confidato: “Un giorno voglio tornare al Milan come allenatore. Il Milan sempre nel mio cuore, ho un grande affetto per i suoi tifosi. Vediamo quando e se succederà, ma uno dei miei obiettivi è tornare in rossonero come allenatore. Io però adesso penso solo all’Ucraina, sono concentrato solo sulla nazionale”. Queste le sue parole che sicuramente faranno piacere ai tifosi rossoneri in onore dei vecchi tempi.