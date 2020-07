Milan show a San Siro, Bologna annichilito 5-1. I rossoneri volano al sesto posto

Il Milan di Pioli schiaccia il Bologna e vola al sesto posto in classifica. I rossoneri non lasciano scampo ai ragazzi di Mihajlovic vincendo 5-1 sorpassando così il Napoli al sesto posto in classifica.

Primo tempo

Il Milan non sbaglia l’approccio al match schiacciando fin da subito il Bologna nella propria metà campo. La squadra di Pioli trova il gol al decimo minuto di gioco con Saelemakers. Cross dalla sinistra di Theo Hernandez, velo di Ibrahimovic e il belga con il mancino segna la sua prima rete in Serie A. Quattro minuti più tardi il Milan va ancora vicino al gol con Calhanoglu che in area angola male e non impensierisce Skorupski. Il Milan però spinge e al 22esimo sfrutta un pasticcio difensivo sempre con il turco che raccoglie un rinvio sbagliato dell’ex portiere della Roma e deposita in rete. Al 36esimo palo dei rossoneri con Kessie che di prima calcia su assist di un incontenibile Rebic. Otto minuti più tardi il Bologna la riapre con un’invenzione di Tomiyasu: grande controllo di palla del giapponese che esplode un mancino imparabile per Donnarumma.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara non arriva la reazione del Bologna. Il Milan tiene ancora il possesso della palla e al 49esimo cala il tris con Bennacer. L’ex Empoli va in progressione fino in area e poi con il mancino piazza il pallone alle spalle di Skorupski. Girandola di cambi per Mihajlovic che però non riesce a dare ai suoi la scossa necessaria, anzi. I rossoneri dilagano al 57′ grazie al mancino potente di Rebic su assist di Zlatan Ibrahimovic. Nel recupero anche Calabria partecipa al festival del gol. Grazie a questa vittoria gli uomini di Pioli salgono così al sesto posto in classifica.