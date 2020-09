Milan, si continua a lavorare per il centrocampo: Maldini non molla Bakayoko

Il Milan e Bakayoko potrebbero ritrovarsi. La prima esperienza rossonera del francese non aveva per nulla impressionato l’allora dirigenza che lo rispedì al Chelsea dopo un anno piuttosto altalenante.

BAKAYOKO DI NUOVO AL MILAN

Due anni dopo però il Milan torna all’assalto del centrocampista. Pioli ha bisogno di fisico e polmoni in mezzo al campo e per ora il francese è uno dei pochi giocatori raggiungibili senza spendere cifre astronomiche. La trattativa però è più complicata del previsto e per il giocatore si è fatto avanti anche il Paris Saint-Germain. Nella sua precedente esperienza a Milano, Bakayoko aveva collezionato 42 presenze trovando solamente un gol.