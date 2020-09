Milan, si ferma Ibrahimovic: è a rischio per l’Europa League

Milan costretto a rinunciare a Zlatan Ibrahimovic nell’amichevole pomeridiana contro il Brescia, ultimo test in vista del debutto europeo dei rossoneri, previsto per la prossima settimana, con il primo preliminare di Europa League. Assenza giustificata, perché lo svedese sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra, accusato in allenamento: il 39enne sta provando a essere pronto per la partita di giovedì contro lo Shamrock Rovers, del secondo turno di Europa League, prevista a Dublino per le 20 e snodo fondamentale della stagione del Milan. Intanto si è saputo che i preliminari del Milan saranno trasmesse da Dazn. L’eventuale avversaria di terzo turno sarà — giovedì 24 settembre a San Siro – la vincitrice del confronto tra i norvegesi del Bodø Glimt e i lituani dello Zalgiris Vilnius. Oggi intanto è stato presentato il nuovo portiere Ciprian Tatarusanu (il portiere si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023). Sui social del club, ecco le prime immagini del giocatore al momento della firma: