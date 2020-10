Milan, sorriso a metà: Romagnoli recupera ma Ibrahimovic…

Il Milan può sorridere anche se ancora a metà. Il Diavolo sembra essere vicinissimo al recupero di capitan Alessio Romagnoli che, dopo aver saltato le prime gare di questa stagione a causa di un problema al polpaccio, si sarebbe di nuovo allenato e sarebbe vicino al rientro col gruppo.

Come detto, però, sorriso a metà, perché i rossoneri aspettano anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, reduce dall’aver contratto il coronavirus.

Milan: le condizioni di Romagnoli e Ibrahimovic

Da quanto si apprende, Zlatan Ibrahimovic, trovato positivo al Covid-19 prima della sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, sta bene ed è asintomatico e si sta già tenendo in forma come lui stesso ha mostrato via social. Peccato che a confermare lo stato di salute debbano esserci i tamponi negativi che, al momento, non ci sono. Infatti, lo svedese risulta ancora non guarito: tamponi a cui si è sottoposto hanno dato ancora esito positivo.

Per quanto riguarda Romagnoli, invece, l’infortunio al polpaccio rimediato alla fine dello scorso campionato sembra ormai alle spalle. Il capitano milanista, dopo aver ripreso a lavorare individualmente, è infatti pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero.