Milan, sorriso Romagnoli: escluse lesioni ma sfida col Napoli è a rischio

Le condizioni del difensore

Redazione ITASportPress

Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Alessio Romagnoli. Gli esami effettuati nella mattinata di mercoledì hanno escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra per il capitano rossonero. Il centrale era stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver sentito dolore nella zona dell'adduttore sinistro al 25' del primo tempo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter ed era stato sostituito da Kalulu.

Come spiegato da Sky, non ci sono lesioni e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno per capire meglio quando poterlo vedere nuovamente in campo. Al momento la presenza del difensore domenica sera a Napoli, in una sfida che vedrà di fronte le due squadre che guidano la classifica della Serie A, resta in forte dubbio.

Non è la prima volta che Romagnoli è costretto a fermarsi per problematiche legate ad infortuni muscolari. In stagione il difensore ha totalizzato 18 presenze in Serie A, con una rete segnata nella sconfitta interna per 3-1 contro il Sassuolo.