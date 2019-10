Milan, Spalletti più vicino: si tratta la risoluzione con l’Inter

Sembrava un’ipotesi svanita, invece il Milan si è rifatto sotto: Luciano Spalletti è il nome scelto dalla dirigenza per guidare i rossoneri dalla ripresa del campionato in avanti. Il tecnico di Certaldo, infatti, inizialmente aveva rifiutato l’opportunità di prendere il posto di Giampaolo sulla panchina del Milan, ma il forcing potrebbe andare a buon fine, a determinate condizioni. Spalletti è ancora legato all’Inter con un contratto da 4 milioni di euro a salire fino al 2021, per cui vorrebbe dall’altro club di Milano – città in cui l’allenatore risiede ancora attualmente – un contratto biennale alla pari, dovendo risolvere l’attuale importante accordo con i nerazzurri. Una volta raggiunta l’intesa, il Milan annuncerà l’esonero dell’abruzzese, che dunque non ha convinto nonostante sia arrivata una vittoria sul Genoa nella settima giornata di Serie A.