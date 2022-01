Milan-Spezia, il Codacons chiede ripetizione della gara

Ci sarebbero gli estremi per la ripetizione della sfida di campionato

Redazione ITASportPress

Ha generato polemiche l'errore dell'arbitro Serra nel match tra Milan-Spezia della 22^ giornata di Serie A. Il mancato vantaggio dato nell'azione che avrebbe portato alla rete dei rossoneri del 2-1, ha impedito al Diavolo di portare a casa il risultato e, anzi, ulteriore beffa, nelle fasi seguenti di gioco i liguri hanno pure trovato il gol dell'1-2 col quale hanno sbancato San Siro.

Una situazione che potrebbe avere dei risvolti non solo per il direttore di gara ma in generale sulla gara che potrebbe essere ripetuta. Il motivo lo ha spiegato il Codacons che si è attivato appunto per la ripetizione del match in quanto condizionato da un "gravissimo errore tecnico dell'arbitro" che vede "danneggiati i tifosi, gli scommettitori ed il regolare svolgimento del campionato di calcio".

RICHIESTA - "Si tratta, senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall'arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti, hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita", ha affermato il Presidente Codacons, Marco Donzelli. "Chiederemo formalmente alla F.I.G.C. la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva (il Milan è infatti in lotta per lo Scudetto, e un errore di questo tipo comporta un enorme danno) e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici".

Si tratta di una possibilità reale in quanto, da regolamemto, è possibile la ripetizione dell'incontro per errore tecnico qualora l'arbitro ammetta lo stesso nel rapporto di gara e se questo abbia avuto un'effettiva influenza sul regolare svolgimento della sfida. Circostanze che nel caso di specie coesistono entrambe.

In realtà, però, di "errore tecnico" non si è trattato in quanto si è trattato di un errore di interpretazione del gioco dato che il fallo su Rebic si poteva fischiare.