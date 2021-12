Milan, svolta per il futuro di Romagnoli

C'è fiducia tra le parti

Redazione ITASportPress

C'è fiducia in casa Milan a proposito del futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore, fino a qualche tempo fa dato per partente, potrebbe restare in maglia rossonera. Le quotazioni del capitano rossonero in chiave permanenza sono in netto aumento. Ne è convinto il Corriere dello Sport che parla della possibile deciosione delle parti di andare avanti insieme. L'attuale accordo con il club del Diavolo scade il prossimo 30 giugno, ma il giocatore ha già manifestato la volontà di restare.

La trattativa prosegue: le sensazioni sono positive. In ballo, ovviamente, l'ingaggio che potrebbe essere inferiore rispetto a quello percepito attualmente. Romagnoli, però, non sembra essere troppo interessato alla questione economica ed è convinto di poter presto mettere nero su bianco il prolungamento. Tutto per amore del suo Milan.

Ricordiamo che il centrale difensivo tornerà senza dubbio titolare fisso in questa annata visto l'infortunio di Kjaer. Una motivazione in più per "guadagnarsi" la permanenza a Milano...