Milan, svolta per la cessione: Investcorp si ritira, ora c’è RedBird

Svolta clamorosa nella cessione del club rossonero

Il Milan potrebbe dunque rimanere americano. Il fondo RedBird Capital Partners, società americana con grande esperienza di investimenti nello sport, sarebbe ora in vantaggio per concludere la trattativa a stretto giro di posta. Elliott non ha confermato nulla, ma con RedBird ci sarebbe una sintonia maggiore, non solo per la lingua, ma anche per l'alta probabilità di consentire continuità dirigenziale e di crescita sostenibile. RedBird Capital Partners si definisce un "fondo di investimento privato, focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita".