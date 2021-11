Milan, Tatarusanu: “Addio Donnarumma decisione migliore per tutti”

Parla il portiere rossonero

Intervistato da Tuttosport, il portiere del MilanTatarusanu ha detto la sua sul momento del club e sulle ambizioni personali e di squadra: "Ho sempre lavorato al massimo consapevole che quando il mister e la squadra avrebbero avuto bisogno di me, io avrei dovuto rispondere presente. Che è quello che ho fatto e dimostrato. Ho molta esperienza alle spalle e non mi sono mai sentito un secondo", ha esordito Tatarusanu. "Le critiche ricevute? Onestamente non ho tempo di leggere certe cose, è normale non piacere a tutti. Io però so come mi alleno e chi sono".