Milan, Tatarusanu negativo al Covid

Il portiere torna a disposizione

Altre buone notizie in casa Milan per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Infatti, dopo la negativizzazione di Tomori delle scorse ore, oggi è arrivata anche quella di Tatarusanu . Il portiere, che in stagione era stato chiamato in causa al momento dell'infortunio di Mike Maignan, infatti, è risultato negativo all'ultimo tampone di controllo effettuato.

A questo punto Tatarusanu potrebbe giocare già in Coppa Italia contro il Genoa nella gara di domani, 13 gennaio. Ad ogni modo Pioli recupera una pedina importante per la squadra che, in caso di necessità, potrà tornare utile come già fatto in precedenza, soprattutto nel derby contro l'Inter quando aveva parato un rigore di Lautaro Martinez.