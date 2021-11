Milan, Tatarusanu: “Rigore parato a Lautaro il più bello in carriera. Sul mio futuro…”

Parla il portiere rossonero

In una lunga intervista al CorrieredelloSport, il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu è tornato sulle emozioni vissute nel derby ma anche sul suo futuro in maglia rossonera. L'estremo difensore rumeno non ha nascosto che le emozioni vissute da protagonista nel match contro l'Inter sono ancora vive più che mai: "Ho parato tanti rigori in carriera, ma quello è stato il più bello", ha detto il calciatore sul penalty parato a Lautaro Martinez. "Non sapevo fossero 40 anni che un portiere del Milan non parava un tiro dal dischetto nel derby, contro l'Inter aggiunge qualcosa in più".