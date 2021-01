Milan, tegola in vista del Torino: out Calhanoglu

Ripresi gli allenamenti del Milan dopo l’impegno infrasettimanale di Serie A: squadra a Milanello questa mattina per iniziare la preparazione del prossimo match di campionato contro il Torino, in programma sabato 9 gennaio alle 20.45 a San Siro. A Milanello per assistere all’allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, in campo invece gli altri componenti della rosa con questo programma: riscaldamento per iniziare e a seguire alcune serie di torelli a tema, prima di cominciare una serie di esercitazioni tecniche eseguite alla massima intensità possibile. Partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna. Sono da valutare le condizioni di Hakan Calhanoglu che oggi ha avuto la caviglia gonfia. Il giocatore turco è uscito acciaccato dall’accesa sfida di ieri sera contro la Juventus e oggi a Milanello è stato sottoposto a terapie: le prime sensazioni sulla caviglia sinistra non sono positive, il giocatore salterà la sfida contro i granata. Pioli recupera Tonali che ha scontato il turno di squalifica.