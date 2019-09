Milan, Theo Hernandez avverte l’Inter: “Il derby lo vinceremo noi”

Prime settimane con la maglia del Milan per Theo Hernandez. Il difensore francese, in queste ore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset.

INFORTUNIO – “Sono cose che nel calcio capitano. E’ stata una pagina molto brutta, ma non possiamo farci niente. Adesso sto bene, sto lavorando duro per tornare a giocare il prima possibile. Spero di poter essere pronto già per la prossima settimana”.

GIAMPAOLO – “A dire la verità non lo conoscevo, ma è un grande allenatore: sono sicuro che con lui farò bene”.

DERBY – “Sarà il primo derby di Milano che giocherò e non vedo l’ora. Sono certo che vinceremo noi”.