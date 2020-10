Milan, Theo Hernandez esalta Pioli: “Allenatore incredibile, ha messo ordine”

In molti si chiedono quale sia il segreto dietro la rinascita del Milan. I rossoneri sono imbattuti da 18 gare, compresi i playoff di Europa League e sono pronti a estendere questa serie favorevole.

FATTORE

Il terzino Theo Hernandez ha espresso il suo parere su questa crescita ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un fattore molto importante l’arrivo di Pioli, ha messo le cose in chiaro, ci ha detto cosa e come fare: è arrivato in un momento particolare, la squadra non vinceva e non c’era il giusto feeling tra noi. Con lui siamo cresciuti come squadra e come giocatori, a me ha aiutato moltissimo, è merito suo se sono in questa situazione. Pioli è un allenatore incredibile, quando ho saputo che se ne sarebbe potuto andare non mi spiegavo il perché, stava portando avanti un’ottima stagione. Nel calcio, però, sono cose che succedono, l’importante è che sia qui con noi”.