Milan, Theo Hernandez mantiene promessa: tinge capelli con colori club

Il difensore del Milan Theo Hernandez ha mantenuto la sua promessa e si è tinto i capelli con i colori del club dopo che i rossoneri si sono qualificati alla Champions League. Il calciatore ha fatto questa promessa qualche mese fa. Il Milan è arrivato secondo in Serie A ed è tornato in Champions League dopo sette anni di assenza. "Le promesse devono essere mantenute", ha scritto Theo Hernandez su Instagram, pubblicando una foto con una nuova pettinatura. Nella stagione 2020/21, Hernandez ha segnato 7 gol e fornito 6 assist in 33 match di Serie A.