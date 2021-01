Milan, Theo Hernandez: “Peccato non essere a Cagliari, ma sto bene”

Il Milan va a Cagliari per provare ad approfittare del risultato del derby d’Italia. Tuttavia i rossoneri, leader della classifica, dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. Due perdite pesantissime per lo scacchiere di Stefano Pioli.

DELUSO

L’esterno francese si è sfogato su Instagram: “Cari amici, volevo dirvi che purtroppo non potrò essere a disposizione della squadra. Sono risultato positivo al Covid-19 e, sebbene mi senta bene e potrò continuare a lavorare da solo, dovrò aspettare per tornare ad allenarmi con i miei compagni. Vi voglio rassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro che stanno attraverso una situazione simile una pronta guarigione. Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti e grazie per tutti i messaggi d’amore”.