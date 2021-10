Milan, Theo Hernandez positivo al Covid

Grana in casa rossonera

Continua l'emergenza in casa Milan . Altra assenza in vista dei prossimi impegni. Infatti, la società ha reso noto che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid.

L'esterno era stato chiamato dalla Francia per la Final Four di Nations League, poi vinta, e si era anche messo in evidenza con una rete decisiva nella semifinale contro il Belgio e con una grande prova in finale contro la Spagna. Per il calciatore un bel problema che lo obbligherà a saltare i prossimi match del Diavolo tra campionato e Champions League.