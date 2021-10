Milan, Tomori ammette: “Voglio stupire Maldini. Ecco come si cresce”

Fikayo Tomori racconta cosa significa per lui giocare nel Milan

Il Milan ha fatto un deciso salto di qualità da quando in difesa è arrivato Fikayo Tomori. Il difensore inglese racconta in conferenza stampa cosa significa per lui giocare nel club rossonero: "Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande come club. C'è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e a Milano. Senti l'importanza della squadra per cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla squadra. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il Milan è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions e siamo nella parte alta della classifica e mi sto divertendo".