Milan, Tomori e quel sassolino: “Scudetto? Molti non credevano in noi ma ora…”

Il difensore inglese si gode il trionfo col Diavolo

"Molte persone credevano che non ce l'avremmo fatta, ma alla fine abbiamo vinto lo Scudetto", parola di Fikayo Tomori , protagonista del Milan fresco di Tricolore. Il centrale ha parlato al Sun della stagione importante vissuta soffermandosi sulla gioia di aver ottenuto un traguardo sul quale tanti, esterni alla squadra, non credevano.

"Per noi è stata una sensazione dolce dimostrare a tutti che si sbagliavano. È stato tutto pazzesco, non ho mai visto prima d'ora festeggiamenti del genere, con così tante persone. Cinque chilometri di tifosi circa, ci sono volute però ore per farli. Non saprei descrivere, davvero... Pazzesco", ha detto il difensore.